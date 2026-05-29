Водолазы достали из воды тело утонувшего ребенка в российском регионе

Водолазы обнаружили и извлекли из воды тело мальчика, утонувшего 25 мая в реке Большой Кинель в Бугуруслане Оренбургской области. Об этом сообщил департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона в «Максе».

Трагедия произошла несколько дней назад. Ученик пятого класса 2015 года рождения купался в реке, но не справился с течением и скрылся под водой. На месте сразу начали поиски. К работе привлекли профессиональных водолазов и волонтеров аквакорпуса ОренСпаса.

Тело нашли утром 29 мая. Прокуратура начала проверку, следователи выясняют причины и обстоятельства гибели ребенка. Ход доследственного расследования взят на контроль.