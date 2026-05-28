В Петербурге арестовали подростка после поджога оборудования железной дороги

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу подростка после поджога оборудования железной дороги недалеко от станции Полюстрово. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Дмитрия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ. <…> Суд избрал Дмитрию стражу по 25 июля", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что 26 мая подросток поджег комплектную трансформаторную подстанцию, после чего скрылся с места преступления. Вину несовершеннолетний признал частично. Против меры возражал, просил домашний арест.