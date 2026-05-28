В Бурятии толпа подростков с камнями напала на мужчину

Следователи возбудили уголовное дело после того, как ночью в Улан-Удэ толпа подростков напала на мужчину. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

"В социальных медиа опубликованы сведения о том, что в городе Улан-Удэ во дворе одного из домов несколько несовершеннолетних подростков напали на мужчину, погнались за ним, стали кидать в него камни, при этом повредили припаркованные рядом машины. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 мая в 112-м микрорайоне города Улан-Удэ четверо подростков, используя малозначительный повод, затеяли ссору с незнакомым мужчиной, который возвращался домой с женой, после чего напали на него.

"Мужчина попытался убежать, но несовершеннолетние погнались следом и стали кидать в него камни, повредив припаркованные рядом машины, - сообщили в следственном управлении. - В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего".

Доклад о расследовании обстоятельств нападения группы подростков на мужчину затребован в центральный аппарат СК России.