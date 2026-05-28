В Дагестане из-за паводков обрушились несколько пролётов арочного моста

В дагестанском селе Касумкент из-за паводков обрушились несколько пролётов арочного моста через реку Чирагчай, сообщили в Госавтоинспекции республики.

«По предварительной информации, в результате многодневных дождей и повышения уровня воды в реке Чирагчай произошёл обвал нескольких пролётов 17-арочного моста в селе Касумкент», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Для автомобилистов организован объездной путь. Водителей просят соблюдать осторожность.

Ранее из чеченского села Агишты эвакуировали 20 семей в связи с риском подтопления.