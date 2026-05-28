В Нидерландах задержали угрожавшего взорвать здание мэрии Гааги

Полиция Нидерландов задержала 28-летнего мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в здании мэрии Гааги (провинция Южная Голландия). Об этом сообщил портал Hart van Nederland со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его информации, полуголый темнокожий мужчина вошел в здание городской мэрии с большим рюкзаком и заявил сотрудникам службы безопасности, что у него при себе находится взрывное устройство. После этого люди, находившиеся в здании мэрии и прилегающих к нему строениях, были эвакуированы.

Как отмечает портал, сообщение о преступлении поступило в полицию около 11:20 по местному времени (12:20 мск). На место были направлены сотрудники подразделения специальных операций и переговорщики. В ходе операции злоумышленник сотрудничал с правоохранителями и впоследствии был задержан. Взрывных устройств при нем обнаружено не было.

Мотивы преступника не уточняются. В полиции пояснили, что задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за неадекватного поведения. Очевидцы инцидента при желании могут обратиться за помощью к полицейским психологам.