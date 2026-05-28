Найденную на улице семилетнюю девочку изъяли из семьи

В Кирове сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на улице Щорса маленькую девочку, которая плакала и находилась одна без сопровождения взрослых. На часах было около четырёх часов утра. Инспекторы ДПС незамедлительно остановились, успокоили ребёнка и выяснили её личность. Семилетняя школьница рассказала, что вышла из дома, но не смогла объяснить причину. Полицейские приняли решение отвезти девочку домой.

Однако, когда они поднялись к указанной квартире, дверь никто не открыл. Родителей по неизвестной причине на месте не оказалось. Соседи, возможно, спали, и никто не слышал происходящего. Тогда было решено передать несовершеннолетнюю сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних. Девочку поместили в реабилитационный центр, где ей обеспечат временный уход и психологическую помощь.

В отношении матери ребёнка возбуждено административное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей. В Госавтоинспекции подчеркнули, что оставлять ребёнка одного на улице в столь позднее время недопустимо, особенно без присмотра. Теперь матери грозит штраф или более серьёзное наказание вплоть до лишения родительских прав, если выяснится, что подобное происходит систематически.

Сейчас правоохранители выясняют, где находились родители и почему они не открыли дверь. Девочка остаётся в реабилитационном центре до выяснения всех обстоятельств. Ей оказывают необходимую помощь. Полиция напоминает: если вы стали свидетелем того, что маленький ребёнок бродит один в тёмное время суток, немедленно сообщайте по телефону 112.