Россиянин получил 14 лет колонии за перевод денег на Украину

В Запорожской области осудили мужчину за финансирование ВСУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Как установил суд, житель Энергодара в 2023 году принял российское гражданство, но при этом являлся противником проведения специальной военной операции (СВО) на территории области.

В ноябре 2024 года он через мобильное приложение украинского банка перевел в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) пять тысяч гривен, что в переводе на рубли составляет 12 тысяч 202 рубля. Таким образом, мужчина оказал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Он признан виновным по статье 275 УК РФ(«Государственная измена»). Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин попался у перепрятанного схрона с бомбами.