В Петербурге арестовали фигуранта дела о контрабанде сигарет на 10 млн рублей

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из фигурантов дела о контрабанде 79 тыс. пачек сигарет на 10 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фарруха Гусейнли, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Срок меры - 13 июля", - говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 7 августа 2025 года Гусейнли и еще пять человек, а также другие неустановленные лица создали организованную преступную группу и совершили контрабанду немаркированных табачных изделий - 79 тыс. пачек сигарет, общей стоимостью свыше 10,6 млн рублей. Автомобили под управлением Гусейнли и еще одного человека пересекли границу РФ со стороны Белоруссии вне пункта законного пропуска, через лесной массив, с грузом в виде 158 коробок с табачными изделиями.

Гусейнли был задержан 26 мая, ему предъявлено обвинение. Отмечается, что против меры в виде содержания под стражей он возражал, просил назначить ему домашний арест.