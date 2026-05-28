Москвичка купила украшения в Европе и стала правонарушительницей в России

Москвичка купила ювелирные украшения в Европе и стала правонарушительницей после возвращения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таможенники задержали 56-летнюю женщину в аэропорту Внуково. Выяснилось, что гражданка России летела из США транзитом через Турцию. Перед этим она побывала в Риме, Италия, где приобрела браслет и серьги Bulgari, а также кольцо Mattioli, изготовленные из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Общая стоимость изделий — два миллиона рублей.

Россиянка сказала, что брендовые аксессуары приобрела для себя, а с таможенными правилами была знакома частично. Сотрудники ФТС возбудили в отношении нее уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция этой статьи предусматривает штраф в виде миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

