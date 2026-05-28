На вокзале в Швейцарии мужчина с ножом ранил трех человек

Мужчина напал на прохожих на вокзале города Винтертур на севере Швейцарии, три человека получили ранения. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger со ссылкой на представителя полиции кантона Цюрих.

По его сведениям, нападение произошло около 08:30 по местному времени (09:30 мск). В результате три человека получили ранения, один из них - тяжелые. Нападавший задержан, им оказался 31-летний швейцарец. Мотивы преступления пока неясны.

По свидетельствам прохожих, мужчина бегал по подземному переходу и нападал на людей, выкрикивая мусульманские религиозные лозунги.