Жителя Якутии приговорили к 18 годам колонии за убийство двух человек

Житель Якутии приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о двойном убийстве в поселке Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Верховный суд Республики Саха (Якутия) огласил обвинительный приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), - говорится в сообщении. - Установлено, что в январе 2026 года ранее судимый за умышленное убийство житель Мегино-Кангаласского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью проник через открытую форточку в квартиру к бывшей сожительнице. Застав женщину с другим мужчиной, на почве ревности он нанес ей не менее 22 ударов якутским ножом в различные части тела, а затем - не менее 28 ударов в область жизненно важных органов и спавшему мужчине. От полученных ран потерпевшие скончались на месте происшествия".

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал, от дачи показаний отказался.

"За совершенное особо тяжкое преступление суд с учетом ряда смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших в счет возмещения морального вреда и материального ущерба на общую сумму 2 169 432 рубля", - уточнили в объединенной пресс-службе судов.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, осужден 37-летний житель Мегино-Кангаласского района. ЧП произошло в ночь на 24 января 2026 года в поселке Нижний Бестях. Были убиты женщина 1994 года рождения и мужчина 1993 года рождения.