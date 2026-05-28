Бывший зэк украл золотую цепочку у инвалида-колясочника на юге Москвы

Прежде судимый мужчина ограбил инвалида-колясочника на Паромной улице на юге Москвы. Он сорвал с него золотую цепочку и скрылся. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— На Паромной улице злоумышленник обратил внимание на 69-летнего мужчину, находившегося в инвалидной коляске. Он подошел к нему сзади, сорвал с его шеи золотую цепочку и скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию, — рассказали на сайте ведомства.

Силовики задержали 26-летнего злоумышленника на площади Павелецкого вокзала. Бывший зэк сдал цепочку в ломбард. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу.

Ранее уроженец Киргизии ограбил ребенка с инвалидностью на остановке в подмосковном Воскресенске. Мужчина избил подростка и украл у него телефон. Полицейские задержали иностранца. Суд приговорил его к 3,5 года колонии.