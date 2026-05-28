Во Внукове пресекли контрабанду украшений на 2 млн рублей

Таможенники аэропорта Внуково пресекли контрабанду ювелирных изделий стоимостью 2 млн рублей, обнаруженных в багаже у прибывшей из США россиянки. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Незадекларированные ювелирные изделия известных брендов общей стоимостью более 2 млн рублей обнаружили внуковские таможенники в багаже 56-летней россиянки. Женщина прибыла из США транзитом через Турцию и была остановлена на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. В чемодане пассажирки в фирменных коробках находились браслет и серьги Bulgari, а также кольцо Mattioli", - говорится в сообщении.

При этом нарушительница пояснила, что приобрела украшения в Риме для личных целей, а с таможенными правилами была знакома частично.

"Экспертиза установила, что все изделия оригинальные и изготовлены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов", - отметили в ФТС.

Женщине грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн рублей.