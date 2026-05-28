Юный велосипедист расшибся, попытавшись съехать по лестнице пешеходного моста

9-летний мальчик чуть не погиб из-за езды на велосипеде по лестнице в надземном переходе на северо-востоке Москвы. Пострадавшего госпитализировали.

Как стало известно «МК», несчастный случай произошел в среду днем. Школьник вместе со своим другом катался на велосипеде по пешеходному мосту над железнодорожными путями у станции Яуза. Мальчишки решили, что проехать по лестнице будет быстрее, чем слезать со своего транспорта и идти пешком.

В процессе поездки один из школьников потерял управление и покатился по ступенькам вместе со своим велосипедом. Очевидцы увидели раненого мальчика и вызвали медиков. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. У мальчика сотрясение головного мозга и множественные ушибы.