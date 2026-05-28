Извращенец зверски изнасиловал и убил мальчика в Днепре

В Днепре правоохранительные органы задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 11-летнего мальчика. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 мая около 10:00 в одном из заброшенных зданий города.

Согласно сообщению Офиса генерального прокурора Украины, у погибшего были связаны руки, а на теле зафиксированы многочисленные повреждения. Ребенок числился пропавшим без вести с вечера 26 мая. В ходе оперативных мероприятий задержанный признался в содеянном.

«По его словам, 27 мая около 12:30 он изнасиловал малолетнего, а потом задушил его», — сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что подозреваемый был знаком с потерпевшим. В настоящее время сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов продолжают работу на месте преступления для установления всех обстоятельств случившегося. В рамках процессуального руководства Ливобережной окружной прокуратуры города Днепра готовится сообщение о подозрении по факту умышленного убийства малолетнего ребенка. В ведомстве напомнили, что, согласно законодательству, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.