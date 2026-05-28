С экс-вице-мэра Нижнего Новгорода Штокмана и его семьи взыщут 328 млн рублей

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего вице-мэра города Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, и его семьи 328 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В апреле 2026 года прокуратура потребовала взыскать с бывшего вице-мэра 328 млн рублей.

"[Соответствующий] иск прокурора удовлетворен. Решение вынесено", - сказала собеседница агентства.

Согласно картотеке дел суда, ответчиками по делу стали сам Илья Штокман, а также Алексей Штокман, Екатерина Штокман, Михаил Штокман и Олег Штокман. Среди компаний-ответчиков - ООО "Бетонный завод "Вектор", ООО "Вектор", ООО "Орбита-Т", ООО "Парктех", "Промтехбетон", ООО "ФПК ресурс-сервис". Истцом выступил исполняющий обязанности прокурора Нижегородской области.