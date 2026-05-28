Тела трех мужчин обнаружили в сильно задымленном доме

В Тверской области в ночь на четверг произошел пожар, при котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Стало известно, что инцидент произошел в деревне Березье Сандовского округа – там загорелся жилой дом. В сообщении уточняется, что по прибытии пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление в помещениях.

Во время тушения пожара, стало известно "МК", были обнаружены тела трех погибших мужчин. На месте происшествия работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории, следователи СК региона.

В ликвидации возгорания принимали участие девять спасателей и три единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной инцидента стала неосторожность при курении.

Информация уточняется.