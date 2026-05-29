Девочка-подросток устроила поджог на АЗС в регионе РФ

Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 15-летней девочки-подростка после поджога АЗС, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

© Московский Комсомолец

По версии следствия, в ночь на 28 мая девочка находилась на улице Приютинской во Всеволожске на автозаправочной станции, выплеснула легковоспламеняющуюся жидкость на колонку и подожгла ее, после чего скрылась с места.

Следователи и оперативные сотрудники установили и задержали подозреваемую, девушка призналась, что несколько недель назад с ней вступил в переписку незнакомец, который дал ей указания приобрести две канистры бензины, приехать на такси к заправке и поджечь ее.

Подростку изберут меру пресечения, обстоятельства происшествия уточняются.