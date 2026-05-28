Слепой мужчина учуял подозрительный запах и помог найти останки соседа

В Сингапуре 75-летний слепой мужчина почувствовал странный запах из квартиры соседа и вызвал полицию, которая обнаружила труп. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в доме на проспекте Хоуган-авеню. Мужчина по фамилии Линь впервые учуял подозрительный запах 25 мая. С каждым часом он становился сильнее, и на него также обратили внимание другие жители этажа. Утром 26 мая пенсионер вызвал полицию.

Прибывшие правоохранители вскрыли дверь и нашли сильно разложившиеся останки 69-летнего соседа Линя. Соседка с того же этажа сообщила, что видела погибшего примерно пять дней назад. По ее словам, в квартире было грязно, а в жилой комнате обнаружены личинки.

Ранее в Вероне женщину, страдавшую патологическим накопительством, насмерть завалило вещами в квартире. Об исчезновении итальянки сообщил в полицию ее приятель.