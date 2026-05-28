Пострадавшей при падении дерева жительнице Оренбурга компенсируют 6 млн рублей

Суд обязал управляющую компанию в Оренбурге выплатить компенсацию в размере 6 млн рублей в пользу женщины, пострадавшей от падения дерева рядом с многоквартирным домом. Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области в "Максе".

"Удовлетворив исковые требования прокурора, суд взыскал с управляющей компании "Азимут" 6 млн рублей в пользу женщины. Решение суда не вступило в законную силу", - сказано в сообщении.

В надзорном ведомстве напомнили, что 27 ноября 2025 года на местную жительницу, проходившую мимо дома №14 по улице Промышленной в Оренбурге, упало дерево. В результате происшествия здоровью пострадавшей причинен тяжкий вред, ей потребовалось длительное лечение и реабилитация.

Ранее ТАСС сообщал, что пострадавшая в результате падения дерева подала иск к управляющей компании с требованием компенсировать ей моральный вред в размере 12 млн рублей.