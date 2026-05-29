После исчезновения сапбордистов в Омске завели дело по статье об убийстве

Омские следователи завели дело по статье об убийстве после безвестного исчезновения пары сапбордистов. 43-летняя женщина и ее 40-летний друг ушли кататься на сапах еще 25 мая и домой не вернулись.

По информации регионального главка СК, следователи, кроме возможной насильственной смерти, рассматривают разные версии произошедшего. В том числе, что мужчина и женщина могли погибнуть в результате несчастного случая.

Ольга и Анатолий вышли из дома на бульваре Архитекторов в Омске 25 мая, на записи с камеры домофона видно, что они несут с собой сапборды. В группе "Доброспас Омск" в соцсети "ВКонтакте" уточняется, что сапбордисты сплавлялись по Иртышу и Оми.

Об исчезновении пары их родственники заявили 27 мая. "До настоящего времени местонахождение пропавших не известно", - добавили в Следкоме.