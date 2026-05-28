При пожаре в общежитии погибли десяток школьниц

Ночью в центральной части Кении произошёл трагический инцидент: крупный пожар вспыхнул в общежитии школы округа Накуру.

По данным командующего окружной полицией Самуэля Ндандьи, которые приводит радиостанция Capital FM, жертвами стали по меньшей мере 10 учениц.

Возгорание произошло во время сна, а стремительное распространение огня по жилым комнатам вызвало сильную панику у проснувшихся учащихся. На месте продолжаются спасательные работы.

Несколько девочек с травмами были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения. Точные причины произошедшего пока не установлены, правоохранительные органы ведут следствие.