Стихия нарушила электроснабжение в полутысячи населенных пунктов Белоруссии

В связи с неблагоприятными погодными условиями и шквалистым усилением ветра на территории Беларуси на этой неделе фиксируются массовые случаи падения деревьев на линии электропередачи с последующим обрывом проводов.

Республиканский центр по гидрометеорологии распространяет предупреждение о суровых капризах погоды, водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность в условиях сильного ветра и гроз.

Давая оценку уже нанесенному ущербу регионам страны, в руководстве ГПО "Белэнерго" сообщили, что стихия стала причиной нарушения электроснабжения в более чем пятистах населенных пунктах республики, передает БЕЛТА.

При этом эксперты уточняют, что "наиболее сложная ситуация в настоящее время складывается в Витебской и Минской областях. В аварийно-восстановительных работах задействованы 82 аварийные бригады и 85 единиц специальной техники". Начальник диспетчерской службы Дмитрий Кудрявец рассказал, что при необходимости привлекаются дополнительные силы и средства.

Энергетики работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для максимально оперативного восстановления электроснабжения во всех пострадавших населенных пунктах, информируют новостные порталы.

Сообщается также, что для координации восстановительных работ в "Белэнерго" создан оперативный штаб, ведется постоянный мониторинг сложившейся ситуации.