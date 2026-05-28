Пенсионерку избили самокатом в Новосибирске

Подросток на самокате напал на пожилую женщину у дома на улице Демакова в Академгородке в Новосибирске. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления МВД России.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик проезжает мимо пенсионерки, разворачивается, замахивается и наносит ей удар самокатом по голове, после чего скрывается. К пострадавшей подходит случайный прохожий.

В полицию поступило заявление от очевидцев. Сотрудники проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность нападавшего.

Информации о состоянии здоровья женщины пока не поступало. Действиям подростка будет дана правовая оценка, решается вопрос о привлечении к ответственности его законных представителей.

