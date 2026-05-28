В Среднеканском округе Магадана из-за размыва дороги введен режим ЧС

На автодороге "Ларюковая - Усть-Среднекан" в Среднеканском округе Магадана произошел размыв дорожного полотна. Движение для всех видов транспорта ограничено, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Размыв произошел на 11 километре из-за активного таяния снега и выхода грунтовых вод. На месте происшествия работает опергруппа ГУ МЧС России по Магаданской области и регионального пожарно-спасательного центра.

"Для ликвидации последствий ЧС и проведения работ по организации временного объезда на аварийный участок направлена спецтехника Оротуканской горной компании и Магаданской дорожной компании", - добавили в главке.

Автодорога "Ларюковая - Усть-Среднекан" связывает Магадан с поселком Сеймчан и селом Верхний Сеймчан. Уточняется, что медицинских препаратов и продуктов в населенных пунктах достаточно. В случае, если понадобится экстренная эвакуация больных, будет привлекаться отделение медицины катастроф.

Приведены в готовность силы и средства РСЧС, МЧС, а также вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России, который базируется в областной столице.

Спасательное ведомство настоятельно рекомендует не выезжать в сторону места ЧП до восстановления проезда и следить за официальной информацией.