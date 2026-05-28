Почти сотню людей пришлось эвакуировать на Сахалине: что случилось

Ночью 28 мая в центральной больнице города Корсакова в Сахалинской области произошло возгорание. Как проинформировали в управлении МЧС России, в терапевтическом отделении загорелась кровать.

Из задымлённого здания оперативно эвакуировали 90 человек. Один мужчина получил термический ожог руки.

Пожар на площади в один квадратный метр удалось потушить ещё до прибытия подразделений. На место направлялись 16 огнеборцев, было задействовано пять единиц техники.

По уточнённой информации, причиной происшествия стала неосторожность при использовании открытого огня: пострадавший мужчина зажигалкой поджёг бинты.

В настоящее время пациенты возвращены в палаты, угрозы для персонала и больных нет. Обстоятельства инцидента выясняются.