Мошенники генерируют фото жилья через ИИ

Правозащитник Екатерина Дуб заявила, что аферисты в схемах с арендой жилья могут использовать фотографии, украденные из реальных объявлений или сгенерированные нейросетями.

«Они говорят о том, что очень много желающих и нужно как можно скорее забронировать эту квартиру или дом, иначе можете не успеть», — сказала Дуб в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, мошенники просят внести предоплату или присылают ссылку на фейковую платёжную систему, где человек вводит данные банковской карты. Она посоветовала обращать внимание на аккаунт, с которого опубликовано объявление: если он похож на бота или закрыт, от такой аренды лучше отказаться.

Дуб отметила, что безопаснее бронировать жильё через специализированные сервисы с гарантиями и не вносить предоплату больше 10%.

Ранее бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с НСН рассказал, что россиянам стали чаще отказывать в процедуре банкротства из-за участившихся случаев мошенничества.