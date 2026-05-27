В реку Колумбия попали химикаты после взрыва на комбинате

Река Колумбия на северо-западе Северной Америки оказалась загрязнена после взрыва химического резервуара на комбинате в США. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

Это произошло после аварии на территории аэрокосмического предприятия в городе Гарден-Гроув в Калифорнии. Тогда власти эвакуировали более 40 тысяч местных жителей из-за утечки химикатов. Как рассказали в пожарной службе округа, на территории комбината был поврежден контейнер с 7 тысячами галлонов метилметакрилата — легковоспламеняющегося и токсичного вещества, используемого в производстве пластика.

Как сообщает источник, в результате химические вещества попали в реку Колумбия. Какие последствия будет иметь это загрязнение, пока не уточняется.

