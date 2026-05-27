Шесть кошек спасли из запертой квартиры в Москве, хозяин которой умер

Шесть кошек спасли из квартиры на улице Вавилова. Они оказались заперты после смерти хозяина. Об этом в среду, 27 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Оказавшихся в беде кошек спасли при содействии Гагаринской межрайонной прокуратуры. Сотрудники ведомства накормили животных, в ближайшее время их передадут в приют.

— Пушистые уже накормлены и будут переданы в приют для животных, — сказала Нефедова.

Спасатели ранее также пришли на помощь котенку, который застрял в затопленном склепе на Введенском кладбище в Москве. Две девушки гуляли по кладбищу и услышали жалобное мяуканье. Звуки шли из склепа, внутри которого оказалась глубокая яма с водой: именно там и застрял котенок.