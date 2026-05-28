Найдены 5 из семи пропавших в затопленной пещере жителей деревни

Пятеро жителей деревни найдены живыми в пещере в Лаосе, продолжаются поиски двоих пропавших без вести. На видео с места событий видно, как дайверы обнаруживают группу людей, сидящих на скале, окруженной водой из-за наводнения.

Спасатели добрались до пяти из семи человек, которые в течение недели были заблокированы в затопленной отдаленной пещере в Лаосе, после нескольких дней, проведенных в плавании по узким, затопленным проходам в условиях непрекращающегося дождя, пишет The Guardian.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях дайверами-спасателями, видно, как пятеро мужчин сидят на корточках на скалистом выступе в темной пещере, окруженные мутной водой.

“Не нужно плакать”, - сказал мужчинам один из спасателей, которые впервые вошли в пещеру в среду.

Двое бедолаг по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Когда спасателей спросили о самочувствии найденных селян, они сказали, что те голодны и обезвожены.

Снаружи спасатели прыгали от радости и обнимали друг друга, узнав, что группа была обнаружена. Мальчик, находившийся среди семей, отчаянно ожидавших новостей, заметил в группе своего отца и поднял руки в знак благодарности. “Я рад за тебя, сынок”, - ответил один из членов спасательной команды.

“Что за чувство”, - написал финский дайвер Микко Пааси в социальных сетях после того, как его засняли на видео, как он подходит к мужчинам вместе с тайским дайвером Норраседом Паласингом.

Но он добавил: “Это лишь кратковременное облегчение, поскольку пятеро выживших все еще находятся в реанимационном отделении, все здоровы и в хорошем настроении, но эвакуация еще впереди, и это будет нелегко”.

Сообщается, что группа проникла в пещеру в провинции Сайсомбун в центральном Лаосе, чтобы поохотиться на диких животных и поискать золото, но сильный дождь заблокировал вход в пещеру.

Иностранные дайверы, включая финна Пааси, который помогал в драматическом спасении молодой тайской футбольной команды в 2018 году, отправились в Лаос, чтобы помочь доставить людей в безопасное место. В течение нескольких дней команды спасателей боролись за то, чтобы добраться до конечной камеры, расположенной примерно в 300 метрах от входа в пещеру, ползком и карабкаясь по туннелям, размер которых иногда составлял всего 60 см. Проходы были почти полностью заполнены водой и осадочными породами. Во вторник команда сосредоточилась на усилении мер безопасности и прокладке интернет-кабелей в пещере, чтобы иметь возможность отслеживать ситуацию и при необходимости быстро передавать рекомендации по оказанию первой помощи.

Пааси описал окружающую среду как “чрезвычайно отдаленную и враждебную”. Для того, чтобы добраться до места, нужно было пройти 4 км по джунглям, написал он в своем посте в социальной сети ранее в среду: “Находясь внутри шахты, вам приходится преодолевать сотни метров в условиях постоянных ограничений, паводковых вод, опасности обрушения и высокого риска загрязнения воздуха”.

Кенгкард Бонгкавонг, руководитель оперативного отдела спасательной группы "Метта Тхан" из Таиланда, сообщил The Guardian, что в настоящее время они планируют, как найти оставшихся двух человек.

“На месте происшествия был проведен медицинский осмотр и оказана первая медицинская помощь”, - сказал он о найденных мужчинах.

Кенгкард также был частью команды по дайвингу во время спасательной операции в пещере Тамлуанг в 2018 году, когда 12 юных футболистов и их тренер были доставлены в безопасное место после более чем двухнедельного пребывания в затопленной пещере в провинции Чианграй в Таиланде, пишет The Guardian.

Спасатели сохраняли оптимизм в отношении того, что группа будет найдена живой, заявив, что изначально они вошли в шахту, имея достаточно ресурсов, чтобы продержаться там несколько дней.

Серьезной проблемой были непрекращающиеся дожди, которые продолжались даже тогда, когда спасатели откачивали воду из пещерного комплекса. Поздно вечером во вторник Джаккрит Таенгтанг, техник-спасатель из Фонда Сайтана Сафанбуна, помогающего в спасении людей, сказал, что он был вынужден немедленно покинуть пещеру, когда начался дождь.

“Мы боимся, что вода хлынет в пещеру, поэтому нам пришлось срочно отступить. Мы сделали все, что могли”, - рассказал он в соцсетях.

По словам спасателей, в среду водолазы снова спустились в пещеру, чтобы доставить соли для пероральной регидратации и воду, добавив, что затем они разработают план, как как можно быстрее вывести людей наружу.

Кенгкард сказал, что пещера не обрушилась, но люди оказались в ловушке после сильного наводнения, добавив, что вода занесла песок и гравий в пещеру, заблокировав важный проход.

Неясно, занималась ли группа, оказавшаяся в ловушке, поиском золотой руды в рамках мелкомасштабной кустарной деятельности или работала на горнодобывающую компанию, когда они оказались в ловушке, указывает The Guardian. Аллювиальная добыча полезных ископаемых, которая включает в себя добычу ценных минералов, таких как золото, алмазы и платина, в последние годы в Лаосе переживает бум. Согласно исследованиям одного из американских аналитических центров, в период с 2023 по 2025 год было открыто почти 200 таких рудников. В прошлом году лаосское правительство объявило о запрете на выдачу любых новых разрешений на добычу россыпного золота из-за экологических проблем.