В Москве мужчина надругался над девушкой в лифте и украл у нее телефон

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на молодую женщину в жилом доме на юго-западе Москвы. Инцидент произошёл в ночь на 22 мая на Октябрьской улице. Жертва зашла в лифт, и следом за ней в кабину ворвался злоумышленник. Мужчина надругался над девушкой в подъёмнике, после чего выхватил у неё из рук мобильный телефон и скрылся. Испуганная пострадавшая сразу же обратилась в полицию, передает "Инфо24".

Сотрудники правоохранительных органов оперативно изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность нападавшего. Им оказался 29-летний москвич. Вскоре мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело. На допросе он, предположительно, дал признательные показания (не уточняется).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант будет находиться в СИЗО на время следствия. Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: о насильственных действиях сексуального характера и о краже. Теперь ему грозит длительный тюремный срок.

Этот случай вновь привлёк внимание к проблеме безопасности в многоквартирных домах. Женщинам рекомендуется быть внимательными при входе в подъезд и лифт, а также не заходить в кабину с подозрительными незнакомцами. Полиция продолжает расследование, устанавливаются все обстоятельства преступления.