Пара похитила и избила мальчика после словесной перепалки

Пьяная пара из Воронежской области похитила 11-летнего мальчика — злоумышленники насильно отвезли подростка в свою квартиру, где его удерживали и избивали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как сообщает источник, похищение произошло в Лисках в Воронежской области. Пара отдыхала на пляже реки Дон поблизости от группы подростков. В какой-то момент между ними произошел словесный конфликт — после него подростки разошлись, но один мальчик остался.

Тогда 21-летняя девушка ударила подростка по голове. Вместе со своим 25-летним спутником она затолкала пострадавшего в машину. Подростка увезли на съемную квартиру — по дороге и по прибытию на место его продолжали избивать.

Подростка удалось найти уже спустя час после похищения — его друзья быстро сообщили об инциденте взрослым. В отношении похитителей было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Они оба были задержаны. Подробности состояния подростка не уточняются.

