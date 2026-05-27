Мучитель, истязавший своих детей, оказался директором департамента банка

Выяснились новые подробности дела об истязании двоих несовершеннолетних детей, в котором обвинили их отца. Напомним, мучитель был приговорен к 6 годам лишения свободы. Осужденный оказался директором департамента крупного банка. Собственно, от абьюзера страдала и его жена, однако она долгое время боялась обратиться в полицию. Но когда дочь и сын из-за побоев попали в больницу, ее терпение лопнуло.

Как стало известно «МК», о насилии в семье 61-летнего финансиста стало известно в сентябре 2024 года, хотя проблемы начались гораздо раньше — по крайней мере, так утверждала жена бизнесмена. В браке родились четверо детей, на момент возбуждения уголовного дела им было 3,9,11 и 13 лет. Многодетная мама пояснила, что ее муж лишь первые годы вел себя адекватно, а затем стал периодически выпивать и срываться на домочадцев.

Так, супругу он якобы называл «слугой» и говорил, что она должна ему подчиняться. Несколько раз он поднимал на нее руку. Старшим детям, дочери и сыну, регулярно доставалось за малейшие провинности — например, плохие оценки или время, проведенное за просмотром сайтов на планшете. Мужчина не гнушался брать в руки ремень. Однажды во время совместной поездки в Испанию он даже гонялся за женой с ножом, угрожая отобрать детей. Впрочем, сам банкир опровергал все эти претензии. Он говорил, что стал жертвой наговора со стороны жены, цель которого — отобрать квартиру в Северном Тушино и дачу под Клином. Сам же он лишь посылал ей цитаты из Библии в качестве примера того, как нужно себя вести в семье.

Конфликт достиг апогея, когда супруги уже решили развестись. Вечером они скандалили в очередной раз, мужчина поднял руку на жену, а старшие дети попытались заступиться. Тогда домашний тиран несколько раз ударил 13-летнюю дочь, она ударилась о ножку стула и потеряла сознание. 11-летний сын получил свою порцию тумаков. Мать вызвала полицию, написала заявление на родственника, а детей повезла их в больницу, где ребятам диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.

Следователи ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное делопо факту истязания несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по их воспитанию. Отец подростков продолжал настаивать, что не трогал детей и пальцем, а травмы они получили во время занятий спортом. Тем не менее, Тушинский суд счел его вину доказанной.