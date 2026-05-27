Суд оправдал «покупателей» младенцев по громкому делу Натальи Патоки

Само заседание началось со скандала — но не из-за резонансного дела. Перед началом оглашения приговора адвокат одной из подсудимых устроил скандал и обещал сорвать заседание, если телерепортеры не покинут помещение. Журналистов он назвал «падальщиками», отметив, что находится с ними по разные стороны «баррикад».

Когда журналисты с телекамерами все же ушли из зала, все подсудимые радостно вздохнули. Кстати, в клетке для обвиняемых находилась только одна из шести фигурантов, многодетная мама Зухра Минигалеева. Она, понурив голову, молча сидела в загоне, пока остальные подсудимые громко общались между собой.

Как сообщалось ранее, Зухра Минигалеева вместе с Аурикой Долич выступали сообщницами медсестры Гулии Муртазиной, которую обвиняли в продаже собственного ребенка. Муртазина явилась в суд самостоятельно. Перед заседанием она не выдержала морального напряжения и заплакала в коридоре. Девушка очень переживала, что больше не увидит свое чадо.

«Спокойно. Ты никого не убила. Ты, наоборот, спасла ребенка», - успокаивал ее адвокат.

«Они сделали меня преступницей», - причитала Муртазина.

По версии следствия, Долич, Минигалеева и Муртазина, оказавшись в сложной жизненной ситуации, отдали собственных детей на попечение мужу и жене Есениным, а также Анжелике Терещенко. Усыновление было оформлено через суд. Все они также проходили обвиняемыми по уголовному делу о торговле детьми и в зале суда сидели в первом ряду.

Изучив материалы обвинения, суд признал Долич, Муртазину и Минигалееву виновными с торговле людьми и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Супруги Есенины, как и многодетная мама Анжелика Терещенко были оправданы. Судья покидала зал под громкие аплодисменты собравшихся.

Напомним, что главная обвиняемая по громкому уголовному делу – многодетная мать Юлия Логинова. Следствие заинтересовалось женщиной после информации из медучреждения, где в крови несовершеннолетнего сына Логиновой нашли лекарства, которые запрещены при его заболевании. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что на иждивении у женщины находится 15 детей, но пять из них оказались ей не родными.

Выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она уже не могла рожать. Несмотря на это она уверяла, что дети, родившиеся после операции, ей родные. В ЗАГС она предоставляла фальшивые документы о рождении детей. В дальнейшем по делу были арестованы и другие женщины, среди которых была Наталья Патока, усыновлявшая детей мамочек-»отказник». Кроме того, она оказывала консультационные услуги таким женщинам. Изучив список ее «клиенток», следователи вышли на других участников сделок. Общее число фигурантов по делу превысило 20 человек. Дело Логиновой и Патоки слушается отдельно.