Криптоблогерше Битмама предъявили обвинение

Следователи предъявили новое обвинение криптоблогерше Валерии Федякиной, известной как Битмама, ранее приговоренной к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о незаконной банковской деятельности, а следствие добивается ее заключения под стражу в рамках нового уголовного дела.

По данным агентства, Федякиной вменяется совершение преступления по статье о незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб.

Ранее по этому делу был арестован бизнесмен Гагик Гулакян. В мае 2025 года сообщалось, что МВД проводило в его отношении доследственную проверку. Тогда защита Федякиной и сама блогер подали заявления с просьбой проверить предпринимателя на причастность к особо крупному мошенничеству.

Уголовное дело против Битмамы ранее было возбуждено после заявления Гулакяна, который утверждал, что понес ущерб более чем на 2 млрд руб. В ходе судебного разбирательства бывший офис-менеджер Валерии Федякиной Раиса Калягина заявляла о конфликте между сторонами. По ее словам, Федякина и ее брат занимались обменом рублей и долларов на криптовалюту, используя схему сделок по покупке недвижимости в ОАЭ.

