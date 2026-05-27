Турист привез в Россию цветок из Вьетнама и стал фигурантом дела

Турист привез в Россию саженец антуриума из Вьетнама и стал фигурантом административного дела. Об этом Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

© Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел 21 мая в аэропорту Барнаула. Специалисты обнаружили у мужчины, прибывшего в российской город из Дананга, продукцию высокого фитосанитарного риска — посадочный материал Антуриума Андре. Сертификата для перевозки такого цветка у пассажира не было. Растение пришлось изъять и уничтожить.

Всего с начала 2026 года в аэропорту Барнаула было выявлено пять случаев ввоза растений с нарушением правил. Пассажиры привозили из стран Азии луковицы орхидеи, антуриум, фикус, шеффлеру и пальму декоративную без фитосанитарных сертификатов. Всю подкарантинную продукцию изъяли и уничтожили.

Представители ведомства напомнили россиянам, что в ручной клади или багаже можно провозить растительную продукцию весом не более пяти килограммов на одного пассажира и не более трех букетов цветов. Посадочный материал, картофель и семена запрещено ввозить на территорию России без фитосанитарного сертификата.

В марте похожая ситуация произошла с семьей россиян, которые привезли из Вьетнама саженец. Они получили декоративное растение в качестве подарка от местного жителя и не оформили сертификат для ввоза его в Россию.