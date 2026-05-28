В Нижнем Новгороде завели дело после избиения школьницы

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после избиения школьницы в одной из школ столицы региона.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на официальный канал ведомства в МАХ.

Инцидент произошёл 26 мая в Автозаводском районе в день последнего звонка. По данным полиции, 15-летний школьник избил одноклассницу.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

