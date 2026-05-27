Автомобиль загорелся на дороге в Москве

Легковой автомобиль загорелся на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Причина возгорания пока неизвестна. Информации о пострадавших также пока не поступало. На место происшествия выехали экстренные службы.

Возгорание попало на запись камеры очевидца. На получившихся кадрах можно увидеть, что автомобиль практически полностью заволокло дымом и огнем. Большая часть пламени сконцентрирована в районе задних сидений автомобиля.

Ранее в Санкт-Петербурге на дороге загорелся большегруз.