На Ямале при пожаре на месторождении погиб человек

Человек погиб при пожаре на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе по Ямальскому району.

"27 мая <...> на территории НГКМ (нефтегазоконденсатного месторождения - прим. ТАСС) Северо-Тамбейского лицензионного участка Ямальского района произошел пожар. В результате пожара погиб человек. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется работа по ликвидации последствий пожара.

В пресс-службе прокуратуры Ямальского района сообщили, что по факту возгорания организована проверка, в ходе которой будет проведена оценка соблюдения требований федерального законодательства, включая нормы промышленной безопасности и охраны труда.