Суд арестовал мужчину, зарезавшего человека в кафе в Мытищах

Мытищинский городской суд арестовал мужчину по фамилии Митрейкин, который зарезал незнакомца на территории кафе в подмосковных Мытищах. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал Митрейкину К.О. меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток до 24 июля 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел у побережья реки Клязьма в деревне Сорокино 23 мая. Тогда злоумышленник, находясь под воздействием алкоголя, напал с ножом на потерпевшего. Он несколько раз ударил лезвием мужчину, в результате чего тот скончался.

Подозреваемый скрылся с места, но его задержали. В отношении Митрейкина возбудили уголовное дело и предъявили ему обвинение. В ходе допроса он рассказал, что убил мужчину из личной неприязни.