Сына найденного с ранениями после исчезновения россиянина отправили в СИЗО

Липецкий суд взял под стражу сына мужчины, найденного без признаков жизни в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Молодой человек проведет в СИЗО два месяца.

25 мая стало известно о загадочном исчезновении отца и сына по пути домой. Их поиски привели правоохранителей в лес, где мужчина был обнаружен со смертельными ранениями. Вскоре по подозрению в расправе нашли и задержали сына — 18-летнего студента. На допросе он дал признательные показания и заявил, что не сожалеет о содеянном.

Сообщается, что в день расправы юноша со своим другом сел в машину отца и по дороге напал на него. Мужчина пытался отбиться, тогда друг сына выстрелил ему в голову, а сам сын добил жертву ножом.

