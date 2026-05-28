В Братске завели дело после нападения выпускников на мужчину

Уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, возбуждено в Братске после нападения группы выпускников школы на мужчину. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что 26 мая в городе Братске на улице Мира компания подростков причинила незнакомому мужчине телесные повреждения. Из материала следует, что участниками конфликта стали выпускники одной из школ. По данному факту следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - сообщили в СК.

Четверо подростков установлены - им от 16 до 17 лет, трое из них состоят на учете в ПДН. Следователи СК допрашивают участников и свидетелей конфликта, выясняются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело контролирует прокуратура. Известно, что инцидент произошел после последнего звонка.