Пожар произошел в частном доме в подмосковном Долгопрудном

Частный дом загорелся в подмосковном Долгопрудном. Огонь распространился на соседние постройки. Об этом в среду, 27 мая, сообщили очевидцы.

— Серьезный пожар в Долгопрудном. Сначала загорелся один дом, потом пламя перекинулось на соседние постройки, — пишет Telegram-канал «МК: срочные новости» со ссылкой на очевидцев.

На место происшествия вызвали столичных пожарных. На момент публикации нет информации о пострадавших, а также о причине пожара.

26 мая возгорание произошло в частном доме в селе Юрьевка в Омской области. В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело.