Родственники Хачатуряна потребовали пересмотра «дела сестер»

Родственники бизнесмена Михаила Хачатуряна, которого признали виновным в сексуальном насилии над дочерями, потребовали пересмотра дела. Об этом свидетельствуют судебные документы.

В середине мая на приговор, вступивший в законную силу, была подана кассационная жалоба. Теперь ее должен рассмотреть Верховный суд России.

Несмотря на это, в картотеке ВС пока нет данных о деле предпринимателя. Связаться с адвокатами семьи погибшего журналистам тоже не удалось, передает RG.ru.

В марте следствие завершило расследование дела в отношении сестер Хачатурян об убийстве их отца Михаила Хачатуряна в 2018 году, о чем сообщил адвокат Георгий Чугуашвили.

Девушки убили отца в том же году. Они зарезали его, когда он спал. Следователи выяснили, что Хачатурян систематически издевался над дочерями.