Шиномонтажники в Санкт-Петербурге угнали автомобиль клиента ради пиццы, рассказали Lenta.ru в прокуратуре города.

© m24.ru

Правоохранители установили, что в ночь с 22 на 23 марта 24-летний житель Ленинградской области и 29-летний петербуржец, которые в тот момент были сотрудниками шиномонтажной мастерской на улице Свободы, взяли машину клиента марки Hyundai Getz. Автомобиль оставили им в ремонтном блоке, однако злоумышленники съездили на нем в пиццерию.

По дороге они поцарапали заднее крыло и бампер, а повреждения обнаружил владелец шиномонтажной мастерской во время осмотра.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору". Сейчас материалы дела переданы в суд.

Ранее в Москве задержали мужчину, который не смог пообщаться с рэпером Бастой (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) и попытался угнать иномарку.

По словам злоумышленника, он подошел к ресторану Басты и хотел с ним пообщаться, поскольку "слушает его с детства". После того как он не смог этого сделать, мужчина сел в чужую иномарку на парковке и хотел ее завести, но "ключей не было".