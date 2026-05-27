Вынесен первый приговор по делу о торговле младенцами

Перовский суд Москвы вынес первый приговор по резонансному делу о торговле младенцами. Всего в деле фигурировали 12 человек, организаторами незаконных усыновлений считались многодетные мамы Наталья Патока и Юлия Логинова.

Как передал корреспондент «МК» из зала суда, уголовное дело было разделено на два, и сегодня была решена участь шести человек. Среди них также была многодетная мать Анжелика Терещенко. В отношении нее и еще одной супружеской пары дело прекратили за отсутствием состава преступления. Еще троим обвиняемым дали по 3,5 года условно.