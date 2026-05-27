СК попросит арестовать мужчину, ударившего ножом байкера в Новой Москве

Следователи попросят Щербинский районный суд столицы арестовать мужчину, который напал с ножом на мотоциклиста около дома в районе Внуково. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Сегодня следствие ходатайствует перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Инцидент произошел на парковке около дома 25 мая. Пьяный мужчина подошел к мотоциклистам и устроил с ними ссору. В ходе конфликта он достал нож и ударил одного из байкеров. Лезвие попало в шлем, благодаря чему мотоциклист остался жив.

Злоумышленника задержали и передали полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Подозреваемому предъявили обвинение. Он частично признал вину, а также раскаялся в своем поступке.