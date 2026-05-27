В Индии мужчина продал свою жену банде из 6 человек для изнасилования

Жителя Индии и еще шесть человек арестовали за торговлю людьми и насилие над женщиной.

Об этом сообщает Times of India. О ситуации стало известно после того, как мужчина пришел в полицию и заявил о пропаже собственной жены. Пока специалисты проводили все необходимые мероприятия, пропал и сам мужчина. Заявление о его пропаже в полицию подал отец. Это вызвало подозрения. Как удалось выяснить полицейским, первый обратившийся продал свою жену друзьям за 50 тысяч рупий (около 37 тысяч рублей).

Затем женщину неоднократно подвергали сексуальному насилию и забирали украшения, чтобы в последствии продать ювелирам. Позже ее и ее мужа нашли, как это произошло не уточняется.

В рамках дела арестовали семь человек, включая самого супруга. Выяснилось, что последний ранее уже был судим за подобные преступления. Он заманивал и похищал девушек, для чего именно не уточняется.