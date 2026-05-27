Россиянин на улице напал на ребенка

Житель города Кмень-на-Оби в Алтайском крае на улице напал на девочку. Из-за действия россиянина прокуратура начала проверку. Об этом сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, передает РИА Новости.

Она разъяснила, что мероприятия начали проводить после появления видео в соцсетях, на котором взрослый применяет к силу к ребенку. Горожанин схватил девочку за волосы.

Сотрудники полиции также заинтересовались инцидентом, отметила Антошкина.

До этого стало известно, что житель Свердловской области назвал школьника щенком, повалил на землю и избил. Мать пострадавшего рассказала, что сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, но позже его якобы отпустили. У подростка диагностировали ушибы мягких тканей головы и шеи.