Тела пропавшей беременной девушки и мужчины нашли в котловане в Омске

В Омске тела пропавших 21-летней беременной девушки и 30-летнего мужчины нашли в котловане возле улицы 7-я Заозерная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД.

"Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", – говорится в сообщении.

По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", пара в начале мая вышла из дома на улице Стрельникова и не вернулась. При этом девушка была на третьем месяце беременности.

